Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Производители видеокарт считают, что флагманы RTX 5000 выйдут уже в 4-м квартале 2024 года
Однако, среднебюджетные и бюджетные модели будут представлены в 2025

реклама

  Со ссылкой на своих источников, United Daily News (UDN) сообщает, что некоторые партнеры по оборудованию Nvidia ожидают официального представления видеокарт семейства GeForce RTX 5000 под кодовым названием "Blackwell" в четвертом квартале 2024 года. По информации из источника, первоначальный выпуск включит в себя видеокарты высокого класса RTX 5090 и RTX 5080.

реклама

  Хотя ранее было мало информации о конкретных продуктах в рамках линейки Blackwell, появившийся план напоминает о предыдущем запуске серии Ada Lovelace в 2022 году. Nvidia начала поставки RTX 4090 и RTX 4080 ближе к концу прошлого года, в то время как RTX 4070 Ti вышел в январе следующего года, а RTX 4070 - в апреле. Большинство продуктов из серии RTX 5000, скорее всего, будут доступны в 2025 году.

  Эти прогнозы являются основным фактором оптимистичных прогнозов рынка на 2024 год для компаний Asus, Gigabyte и MSI. Asus прогнозирует, что спрос в первой половине года останется на уровне конца предыдущего года, в то время как MSI считает, что запуск RTX 5000 поможет увеличить цены на поставки в целом в 2024 году.

  Компания Gigabyte также говорит о том, что "шторм миновал", вероятно, указывая на спад, который произошел в технологической индустрии в 2022 и 2023 годах. Большинство компаний ожидают восстановления продаж ПК и других продуктов с 2024 года и до середины десятилетия.

  Предварительные отчеты о серии Blackwell предполагают, что RTX 5090 будет примерно на 70% быстрее, чем RTX 4090. В то время как RTX 5080, возможно, будет схож с RTX 4090 в растеризации, но опережать его в трассировке лучей.

  Ожидается, что графические процессоры GB202, GB203 и GB205, которые, вероятно, будут использоваться в RTX 5090, 5080 и 5070 соответственно, будут переходить на видеопамять GDDR7. RTX 5090 получит дополнительное повышение скорости благодаря 512-битной шине памяти. Также ожидаются значительные обновления кэша с поддержкой PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1. Архитектура Blackwell основана на 5-нм узле TSMC.

#amd #nvidia #видеокарты #технологии #geforce #rtx
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
12
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
12
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
3
Опубликовано изображение со сравнением размеров Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3
1

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
102
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
53
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
47

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Убеждай себя, тебе как особенному нужен итог, что ты кого то захейтил посрался, это отклонение. С развитием инета, плюс сейчас весна, людей с психологическими и психическими проблемами увеличилось в и...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:46
Ага, забавно это :D
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:46
Твой стул так не считает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
11:45
Обломинго, пустой выхлоп. Мне на хейт от ноунеймов плевать.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:45
Говори за себя, всезнайка великая :)
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:45
На твоих самсунгах даже точку серого не выставить, не уйдя в адский засвет. Что ты лепишь? Что там нормального?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем