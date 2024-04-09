Однако, среднебюджетные и бюджетные модели будут представлены в 2025

Со ссылкой на своих источников, United Daily News (UDN) сообщает, что некоторые партнеры по оборудованию Nvidia ожидают официального представления видеокарт семейства GeForce RTX 5000 под кодовым названием "Blackwell" в четвертом квартале 2024 года. По информации из источника, первоначальный выпуск включит в себя видеокарты высокого класса RTX 5090 и RTX 5080.

реклама

Хотя ранее было мало информации о конкретных продуктах в рамках линейки Blackwell, появившийся план напоминает о предыдущем запуске серии Ada Lovelace в 2022 году. Nvidia начала поставки RTX 4090 и RTX 4080 ближе к концу прошлого года, в то время как RTX 4070 Ti вышел в январе следующего года, а RTX 4070 - в апреле. Большинство продуктов из серии RTX 5000, скорее всего, будут доступны в 2025 году.

Эти прогнозы являются основным фактором оптимистичных прогнозов рынка на 2024 год для компаний Asus, Gigabyte и MSI. Asus прогнозирует, что спрос в первой половине года останется на уровне конца предыдущего года, в то время как MSI считает, что запуск RTX 5000 поможет увеличить цены на поставки в целом в 2024 году.

Компания Gigabyte также говорит о том, что "шторм миновал", вероятно, указывая на спад, который произошел в технологической индустрии в 2022 и 2023 годах. Большинство компаний ожидают восстановления продаж ПК и других продуктов с 2024 года и до середины десятилетия.

Предварительные отчеты о серии Blackwell предполагают, что RTX 5090 будет примерно на 70% быстрее, чем RTX 4090. В то время как RTX 5080, возможно, будет схож с RTX 4090 в растеризации, но опережать его в трассировке лучей.

Ожидается, что графические процессоры GB202, GB203 и GB205, которые, вероятно, будут использоваться в RTX 5090, 5080 и 5070 соответственно, будут переходить на видеопамять GDDR7. RTX 5090 получит дополнительное повышение скорости благодаря 512-битной шине памяти. Также ожидаются значительные обновления кэша с поддержкой PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1. Архитектура Blackwell основана на 5-нм узле TSMC.