Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Seagate может создать жесткий диск с емкостью до 120 терабайт
В настоящий момент компания разрабатывает двухслойные магнитные носители.

реклама

  Компания Seagate представила новую платформу хранения Mozaic 3+, включающую технологию HAMR для жестких дисков емкостью 30 ТБ. В рамках партнерства с Sony, американский гигант в сфере систем хранения данных работает над разработкой новых пишущих головок HAMR для удовлетворения возрастающих требований технологической индустрии к хранилищам данных. В перспективе Seagate может открыть для себя новые области, такие как двухслойные магнитные носители для своих продуктов на базе HAMR.

реклама

  Исследователи из Seagate, NIMS и Университета Тохоку опубликовали статью в журнале Acta Materialia, представив новый подход к хранению данных на основе HAMR, позволяющий работать в многоуровневой конфигурации. Многократная запись битов на различные слои одного магнитного носителя позволяет головке HAMR следующего поколения достигнуть рекордной плотности, обеспечивая 60 или даже 120 ТБ дискового пространства на одном жестком диске.

  Это исследование подчеркивает рост объема данных в связи с цифровой трансформацией от промышленности 4.0 к 5.0, что требует увеличения спроса на цифровые хранилища данных. Жесткие диски продолжают играть ключевую роль в сфере хранения данных, и ожидается, что в ближайшие годы спрос на такие хранилища значительно вырастет в результате внедрения моделей с поддержкой различных языков, чат-ботов с искусственным интеллектом и алгоритмов машинного обучения для обработки данных.

  Многоуровневая запись данных не нова в сфере хранения информации. Оптические диски, такие как Blu-ray и Ultra HD Blu-ray, уже имеют несколько слоев для увеличения емкости. Ячейки NAND-памяти в твердотельных накопителях (SSD) также могут хранить более одного бита в одном вертикальном пространстве. В новом исследовании предлагается решение с двумя наногранулярными пленками FePt-C, разделенными слоем Ru-C с кубической кристаллической структурой, что позволяет хранить данные на разных уровнях в одном вертикальном пространстве.

  Исследователи успешно протестировали свою идею с помощью магнитных измерений и моделирования магнитной записи, демонстрируя, что двухслойные носители информации способны эффективно использоваться в жестких дисках, обеспечивая многократную запись на одном диске.

#технологии #компьютеры #seagate #железо #жесткие диски #hamr
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
12
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
12
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
3
Опубликовано изображение со сравнением размеров Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3
1

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
102
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
53
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
1
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
47

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:49
Убеждай себя, тебе как особенному нужен итог, что ты кого то захейтил посрался, это отклонение. С развитием инета, плюс сейчас весна, людей с психологическими и психическими проблемами увеличилось в и...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:46
Ага, забавно это :D
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:46
Твой стул так не считает.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
ev_rus
11:45
Обломинго, пустой выхлоп. Мне на хейт от ноунеймов плевать.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Chimbal
11:45
Говори за себя, всезнайка великая :)
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Мамед Иванович
11:45
На твоих самсунгах даже точку серого не выставить, не уйдя в адский засвет. Что ты лепишь? Что там нормального?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем