В настоящий момент компания разрабатывает двухслойные магнитные носители.

Компания Seagate представила новую платформу хранения Mozaic 3+, включающую технологию HAMR для жестких дисков емкостью 30 ТБ. В рамках партнерства с Sony, американский гигант в сфере систем хранения данных работает над разработкой новых пишущих головок HAMR для удовлетворения возрастающих требований технологической индустрии к хранилищам данных. В перспективе Seagate может открыть для себя новые области, такие как двухслойные магнитные носители для своих продуктов на базе HAMR.

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Исследователи из Seagate, NIMS и Университета Тохоку опубликовали статью в журнале Acta Materialia, представив новый подход к хранению данных на основе HAMR, позволяющий работать в многоуровневой конфигурации. Многократная запись битов на различные слои одного магнитного носителя позволяет головке HAMR следующего поколения достигнуть рекордной плотности, обеспечивая 60 или даже 120 ТБ дискового пространства на одном жестком диске.

Это исследование подчеркивает рост объема данных в связи с цифровой трансформацией от промышленности 4.0 к 5.0, что требует увеличения спроса на цифровые хранилища данных. Жесткие диски продолжают играть ключевую роль в сфере хранения данных, и ожидается, что в ближайшие годы спрос на такие хранилища значительно вырастет в результате внедрения моделей с поддержкой различных языков, чат-ботов с искусственным интеллектом и алгоритмов машинного обучения для обработки данных.

Многоуровневая запись данных не нова в сфере хранения информации. Оптические диски, такие как Blu-ray и Ultra HD Blu-ray, уже имеют несколько слоев для увеличения емкости. Ячейки NAND-памяти в твердотельных накопителях (SSD) также могут хранить более одного бита в одном вертикальном пространстве. В новом исследовании предлагается решение с двумя наногранулярными пленками FePt-C, разделенными слоем Ru-C с кубической кристаллической структурой, что позволяет хранить данные на разных уровнях в одном вертикальном пространстве.

Исследователи успешно протестировали свою идею с помощью магнитных измерений и моделирования магнитной записи, демонстрируя, что двухслойные носители информации способны эффективно использоваться в жестких дисках, обеспечивая многократную запись на одном диске.