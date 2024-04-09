Также российский военно-промышленный комплекс может выйти к выпуску до 2,1 миллиона артиллерийский снарядов

Западные средства массовой информации не прекращают акцентировать внимание на том, что военная промышленность России достигла существенных успехов, превосходя ресурсы западной коалиции в области военно-технической помощи Украине. Одним из таких изданий стало немецкое информационное агентство Die Welt.

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Журналисты данного издания отмечают, что Российская Федерация продолжает увеличивать производство беспилотных летательных аппаратов. Прогнозируется, что в России будут производить до 32 тысяч таких БПЛА в год, что составляет 87 единиц в день. Кроме того, поставлена цель по производству примерно 2,1 миллиона артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Немецкие журналисты также упоминают, что российская оборонная промышленность выпускает порядка 230 ракет ежемесячно, из которых примерно половина – дальнего радиуса действия. В свете этих событий польская пресса призывает Североатлантический Альянс увеличивать свою военную продукцию, чтобы не отставать от российской промышленности.

Возможно, такие действия со стороны России направлены на стимулирование стран военного блока НАТО увеличивать расходы на военные цели. В частности, недавние заявления Министерства обороны Великобритании о том, что выделение 2% от ВВП на нужды альянса недостаточно и необходимо увеличить до 3%, являются примером этой тенденции.