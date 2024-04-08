Речь идёт не только о флагманских видеокартах, но даже о бюджетных моделях, вплоть до RTX 3050

Недавно в Китае цены на высококачественные видеокарты Nvidia RTX 4080 и RTX 4090 D выросли, сообщает IT Home. Согласно сообщениям тайваньских СМИ, это увеличение цен распространилось на другие видеокарты Nvidia нижнего уровня, при этом производители планируют увеличить цены примерно на 10%.

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RTX 4060 Ti упоминается как пример повышения цен. Утверждается, что Nvidia ограничивала поставки среднего класса видеокарт, чтобы сохранить высокие цены, поскольку предыдущие запасы были исчерпаны. В результате спрос превышает предложение, что приводит к увеличению цен, как это было несколько лет назад.

IT Home также сообщает, что Asus, Gigabyte, Zotac и Rainbow недавно подняли цены на свои Nvidia видеокарты. Например, цены на серию RTX 4070 Super увеличились на 100 юаней, что приблизительно равно $14. Ожидается, что увеличение на 10% достигнет 490 юаней, или около $68, что свидетельствует о возможном дальнейшем росте цен. Также упоминается, что некоторые бюджетные модели видеокарт Nvidia подорожали, включая серию RTX 3050.

Три года назад высокий спрос во время карантинов, глобальный дефицит чипов и рост криптовалют привели к резкому увеличению цен на видеокарты. В мае 2021 года видеокарты Nvidia продавались по цене более чем в два раза превышающей рекомендованную, и это в лучшем случае, если вам удалось найти их в магазинах.

Небольшое повышение цен в Китае не означает начала нового глобального кризиса цен на видеокарты, однако, это может повлиять на другие регионы. Это ухудшит условия покупки среднего уровня видеокарт Nvidia, особенно учитывая слухи о выходе на рынок серии RTX 5000 в конце этого года или в начале 2025 года, не говоря уже о видеокартах AMD серии RDNA 4 и Intel Battlemage.