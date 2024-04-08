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Zelikman
The Times: Наступление российских войск на сам Харьков - маловероятно
По мнению аналитиков, это слишком сложная задача, учитывая что Москва не проводит мобилизационных мероприятий

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  В статье западного издания обсуждается возможность российского военного триумфа в городе Харьков на Украине. В издании упоминается, что несколько зарубежных новостных источников оценили потенциал российского вооруженных сил в битве за Восточную Украину.

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  The Times сообщает, что город имеет важное стратегическое значение и если он будет взят российскими войсками, это позволит им окружить украинские формирования на Донбассе. В статье также упоминается, что российские военные могут использовать комбинацию воздушных и наземных атак для взятия города.
Однако, также отмечается, что вероятность успешной наземной атаки на город невелика. The Economist сообщает, что, хотя наземная атака возможна, она маловероятна. В статье также упоминается, что один украинский источник утверждал о шести мотопехотных дивизиях общей численностью 120 000 человек готовящихся к будущему наступлению на Харьков. 

  Важно отметить, что российское правительство опровергло какие-либо планы мобилизации дополнительных сил для наступления на Харьков. Журналистами также упоминается, что одной из главных целей российских военных в настоящее время является нейтрализация украинских сил в Харьковской области. Отмечается, что регион был источником нападений на приграничные районы России, такие как Белгородская область. Войскам России всё же необходимо нейтрализовать украинские формирования в данном регионе, чтобы обезопасить своих граждан от постоянных обстрелов подразделениями Зеленского.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #харьков
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