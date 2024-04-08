Ранее такого шага от нидерландской компании требовали Соединённые Штаты Америки, чтобы изолировать Китай от передовых технологий

США настаивают на том, что компания-гигант по разработке оборудования для производства микросхем ASML отказалась обслуживать определенные аппараты, проданные клиентам из Китая, вызывая проблемы как в дипломатическом, так и в деловом плане для правительства Нидерландов.

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Хотя администрация премьер-министра Марка Рютте с нежеланием вводит подобные ограничения, его заявления указывают на то, что оно будет аккуратно проверять запросы Китайской Народной Республики на техническое обслуживание и, вероятно, отклонять их в перспективе.

Это может стать преградой на пути становления отечественной сферы микросхем в КНР, так как оборудование ASML трудно поддаётся замене и со временем может выйти из строя без обслуживания. Также это должно усложнить усилия правительства Рютте по предотвращению перемещения операций самой мощной нидерландской компании ASML Holdings NV за границу.

Новым фактором стали приоритеты Нидерландов в области безопасности. Рютте обсудил вопрос ASML с лидером Китая Си Цзиньпином во время встречи в Пекине на минувшей неделе. Рютте подчеркнул, что поддержка Китаем Российской Федерации представляет серьезную угрозу для Нидерландов и всей Европы в целом.

Отраслевые эксперты утверждают, что это может повлиять на производство микросхем на острове, что, в свою очередь, потенциально приведет к повышению цен. Рютте отказался прямо отвечать на вопрос о выдаче лицензий китайским клиентам ASML. Си Цзиньпин, в свою очередь, предостерег Рютте о последствиях "разъединения и разрыва связей" с Китаем.