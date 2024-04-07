Система ПВО должна была прикрывать производство и погрузку ударных БПЛА на грузовой корабль, эксплуатируемый украинскими формированиями

Российские военные сообщили, что зенитно-ракетный комплекс NASAMS был уничтожен в порту Ильичевска, на Украине. Согласно имеющейся информации, украинские военные перенесли производство беспилотных летательных аппаратов с побережья Черного моря на палубы грузовых судов и контейнеровозов, которые стояли на якоре в украинских портах.

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Грузовые суда также использовались для запуска беспилотных летательных аппаратов. Одно из грузовых судов стояло на якоре в порту Ильичевска. Согласно российской разведке, на корабль загружался груз беспилотных летательных аппаратов для последующей атаки. С целью прикрытия всех операций на корабле, был развернут ракетный комплекс NASAMS. Ракетный комплекс перехватил пару БПЛА, но по нему в скором времени прилетел ракетный удар, а один из ударных дронов попал в радар ракетного комплекса Sentinel, причинив существенный ущерб командному центру. В результате удара боекомплект ракетного комплекса сдетонировал, а некоторые беспилотники, находившиеся на судне были уничтожены. Корабль же получил незначительные повреждения.

В общей сложности 18 украинских военнослужащих получили ранения, причем 12 из них получили серьезные травмы. Кроме того, из-за взрыва и осколков сдетонировала дополнительная ракетная система, которая перевозилась на транспортно-грузовом судне. Это нанесло дополнительный ущерб беспилотникам и кораблю.

Согласно военным Telegram-каналам, украинские военные отрицают атаку на судно в Ильичевске. Во всех своих заявлениях они утверждают, что нападение было совершено на "объект коммунальной собственности". Несмотря на это, источниками с места происшествия сообщается, что украинские военные лгут.