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Zelikman
Штурмовые группы российской армии успешно продвигаются в населённом пункте Новомихайловка
Войска постепенно оттесняют украинские формирования, продавливая их оборону

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  Из Донецкого участка поступают позитивные вести. Сообщается, что российская штурмовая группировка успешно продвинулись в Новомихайловке, превращенной украинскими формированиями в мощный укрепленный район, об этом информируют военные корреспонденты. 

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  На данный момент, на 7 апреля 2024 года, российское войско продвинулась вдоль улиц Ленина и Соборная. Противоборствующая сторона активно использовала большое количество FPV-дронов, что затрудняло продвижение, все жалобы Киева на недостаток дронов можно отнести к попыткам дезинформации.

  Несмотря на активность украинских беспилотников, военные подразделения Российской Федерации успешно продвигаются как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. На севере Новомихайловки военные приблизились к центру садоводческого некоммерческого товарищества "Машиностроитель", а на юге поселка взяли крупный опорный пункт ВСУ, отбили его и удерживают, отражая серию атак. Российская авиация действует регулярно, проводя удары по позициям войск ВСУ.

  Российские войска продолжают активно использовать авиацию для атак на ближайшие тылы украинских войск, где украинская сторона занимается инженерными работами и заминированием местности. Идет также контрбатарейная деятельность, отмечает один из военных корреспондентов. Эксперты предполагают, что после освобождения Новомихайловки российские подразделения могут продолжить наступление как в сторону Курахово, так и в сторону Угледара, который находится на возвышенности. Предпринятые ранее попытки освобождения Угледара обернулись неудачей.

#сво #всу #армия #авиация #бои #наступление #новомихайловка
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CNN: Украинские военные готовятся отступить с некоторых позиций на линии боевого соприкосновения
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