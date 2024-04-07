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Zelikman
ZDF: В текущем году украинские формирования начали получать меньше помощи от волонтеров
Помимо этого, зарубежные компании также приостановили свои кампании в поддержку Киева и ВСУ

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  Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, военные в Киеве проводят проверку возраста у мужчин на улицах, чтобы выяснить, подходят ли они под мобилизацию. Это непростая задача, но необходимая, так как солдаты, находящиеся на передовой долгое время, исчерпывают свои силы, а добровольцев в украинских формированиях не хватает, сообщает немецкое информационное агентство ZDF.

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  Сотрудники территориальных центров комплектации отмечают, что жители не осознают сложности ситуации и не торопятся вступать в ряды Вооруженных Сил Украины. По этим причинам военные считают, что необходимо более понятно объяснить населению, что Украина уже третий год находится в состоянии конфликта.

  Хочется добавить, что скорее всего, люди всё прекрасно понимают и видят, что у украинской армии на поле боя идёт всё не очень хорошо, так как они несут огромные потери, находясь при этом в оборонительной позиции. Исходя из этого, граждане понимают, что шанс гибели в боях против российских подразделений кратно выше, чем выжить после отправки на передовую.  А зачастую, именно новоприбывших бойцов и забрасывают на линию боевого соприкосновения, так как аппаратные функционеры в военном ведомстве уже нашли способ уклониться от участия в боях.

  Президент Зеленский недавно снизил возраст призыва с 27 до 25 лет, но это, скорее всего, не приведет к увеличению числа добровольцев. Граждане считают, что на фронте должны быть люди старшего возраста, а не те, кто мало что видел в жизни. Кроме того, необходимо сделать военную службу более престижной и четко определить ее сроки. На данный момент нет ясности по этому вопросу, и большая часть людей не хочет идти в армию, не зная, сколько времени им придется служить.

  Вдобавок источник в Генеральном Штабе сообщил, что в текущем году значительно уменьшилась помощь бригадам от волонтеров. Украинцы прекратили посылать пожертвования из-за экономической обстановки, и зарубежные фонды почти полностью прекратили поддержку украинских военных, а выезд на лечение или операции стал случайностью.

#сво #всу #армия #бои #мобилизация #помощь
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