Сообщается, что там же происходило производство ударных дронов ВСУ

Вчера вечером критический объект украинских формирований, центр подготовки пилотов ударных и разведывательных БПЛА, был атакован ракетным ударом со стороны российских Воздушно-Космических Сил. Новость о нападении была подтверждена российскими военными источниками.

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Центр находится на аэродроме авиазавода "Аэропракт" в Киевской области. Это предприятие специализируется на производстве и разработке ультралегких самолетов, которые отличаются высокой маневренностью и экономичностью. Важно отметить, что пусковая площадка аэродрома часто использовалась для запуска ударных дронов, направленных на российские объекты.

Российские военные нанесли авиаудар по учебному центру крылатыми ракетами, что привело к мощному пожару. В результате возникшего возгорания произошла вторичная детонация взрывчатых веществ и боеприпасов, вероятно, взрывных устройств, присоединенных к самим БПЛА. Украинская сторона не предоставляет подробной информации о нанесенных ударами со стороны России. Известно, что украинские формирования атакуют объекты на территории России с помощью дронов, к которым прикрепляют взрывчатые устройства. Вероятно, после столкновения дронов с объектами происходит взрыв взрывных устройств.

Если сообщения о нападениях появятся в украинских средствах массовой информации, скорее всего, будет подтверждено поражение "гражданских объектов". Информация об атаках на военные части, военные учебные центры или предприятия военной промышленности не распространяется украинскими СМИ из-за цензуры, установленной спецслужбами киевских властей.