Невзирая на то, что техника будет использовать основу китайской машины, она будет иметь некоторые отличия от оригинальной версии

Ирак начал массовое производство своей собственной версии китайского БТР VN-22 по лицензии NORINCO. В первый раз он был представлен на авиавыставке в Чжухае в 2021 году, а затем продемонстрирован на выставке в Багдаде в 2022 году.

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VN-22 является шестиколесным бронетранспортером. NORINCO заявляет, что фронтальная часть БТР способна выдерживать попадание 25-миллиметровой пули, а борта - 14,5-миллиметра. Вместимость экипажа составляет 3 человека, с возможностью перевозки до 6 солдат в полной экипировке. Также утверждается, что машина обладает "противоминной защитой уровня 4А и 4B".

Иракская версия бронетранспортёра не является полной копией китайского. Исходная версия оснащена 30-миллиметровой пушкой и ПТРК, установленными в необитаемой башне. В иракской версии башня обитаема, и на демонстрации ведется огонь из пулемета CS/LM5 калибра 12,7 мм. Однако, представители ВПК Ирака заявляют, что на серийной машине будет новый вариант комплекта вооружения.

Таким образом, Ирак стал второй страной, принявшей на вооружение этот БТР, и первой, начавшей его производство по лицензии. Партнерство с Китаем в обновлении парка иракских БТР не является новым - во время военных конфликтов с Ираном в 1982-1988 годах Ирак закупил 650 китайских гусеничных машин YW-531 (а также их модификации YW-701, YW-750) из-за нехватки доступного вооружения от других поставщиков поставщиков.