Пользователи смогут изменять размеры окон приложений и перемещать по всему экрану устройства

Google представила "режим рабочего стола" для Android в 2019 году с Android 10. Однако эта функция была создана в первую очередь для разработчиков. Недавно компания улучшила ее, добавив дополнительные элементы управления, что может указывать на разработку более удобного режима рабочего стола для простых пользователей.

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Android 15 может включать несколько режимов рабочего стола, чтобы сделать операционную систему более эффективной в качестве платформы для повышения производительности. Google переключила свое внимание на улучшение режима рабочего стола в 2022 году, и последнее обновление для Android 14 уже показывает некоторые многообещающие результаты. Изначально Google разработала режим рабочего стола для Android как базовую версию для разработчиков, чтобы предоставить им расширенную среду тестирования для анализа поведения приложений в сценариях с несколькими дисплеями. Компания не планировала делать этот режим доступным для широкой публики, поскольку в нем отсутствовали некоторые базовые функции, которые ожидали пользователи настольных компьютеров.

По данным Android Authority, последнее обновление для Android 14 QPR3 Beta 2.1 включает более продвинутый режим рабочего стола. Режим по-прежнему скрыт за несколькими флагами, что означает, что Google пока не готова к тому, чтобы пользователи могли его опробовать. Однако обновленная функциональность обеспечивает лучшее управление окнами по сравнению с тем, что было возможно с Android ранее.

Теперь пользователи могут легко изменять размер и перемещать окна приложений, что делает режим более похожим на традиционную среду рабочего стола. Единственным недостатком является то, что ОС временно скрывает содержимое окна при изменении его размера. Пользователи также могут перетаскивать окна в любой угол экрана, предоставляя дополнительную опцию для размещения приложений на экране, аналогичную функции привязки в Microsoft Windows. Полноэкранные приложения на Android теперь можно открывать в полноэкранном режиме, режиме разделения экрана или в любой другой форме.