Оборонные ведомства по всему миру продолжают разрабатывать эффективные средства защиты от ударных беспилотников





Из-за постоянного развития беспилотных средств поражения в современных конфликтах, важно обеспечить защиту военной бронетехники от атак беспилотных летательных аппаратов противника. Опыт спецоперации российской армии, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, показывает, что существенная часть бронированной техники, включая основные боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, поражается атаками дронов-камикадзе.

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Для обеспечения выживаемости от таких атак используются специально разработанные антидроновые козырьки и усиленное бронирование. Эти меры защиты повсеместно устанавливаются на военную технику подразделений российских войск. Кадры танков Т-80УЕ и БМП-2 Вооружённых Сил России с антидроновыми козырьками и дополнительным бронированием показывают, как техника безопасно передвигается по территории.





В 2021 году первый раз были установлены антидроновые козырьки на российскую военную технику. Их эффективность была подтверждена опытом спецопераций, что привело к их промышленной установке для защиты техники от атак беспилотников. Таким образом, установка антидроновых козырьков стала эффективным средством защиты танков. Кроме того, установка зенитных систем может стать еще одним способом уничтожения вражеских беспилотников на подлете к технике.

Также различные страны серьёзно озадачились созданием сбалансированных средств ПВО, которые могли бы эффективно поражать дроны неприятеля, но при этом, не приходилось бы тратить дорогостоящие боеприпасы на дешёвые дроны.