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Zelikman
Tesla представит свое первое роботакси 8 августа текущего года
Об этом заявил основатель компании Илон Маск в своей социальной сети X

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  Tesla Inc приближается к представлению своего долгожданного роботакси позже в этом году, в то время как она борется со слабыми продажами и конкуренцией со стороны более доступных китайских производителей электромобилей.

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  Илон Маск объявил в пятницу на своей странице в социальной сети, что роботакси Tesla будет представлен 8 августа. Акции поднялись на 5,1% на постмаркетинговых торгах в Нью-Йорке, при этом за год акции Tesla упали на 34%. Незадолго до объявления Маска о роботакси, он ушел с третьего места в списке самых богатых людей мира, уступив его Марку Цукербергу, генеральному директору Meta Platforms Inc.

  Автономный автомобиль, представленный инвесторам в 2019 году, стал ключом к высокой оценке Tesla. В последние недели Tesla представила последнюю версию программного обеспечения для помощи водителю, которое она предлагает как FSD, или полностью автономное вождение.

  Следующее поколение автомобильной платформы Tesla будет включать как более доступный автомобиль, так и специализированный роботакси. Хотя обе модели были анонсированы, прототипы до сих пор не были представлены. Твит Маска в пятницу указывает на то, что роботакси имеет приоритет, хотя обе модели будут разработаны на одной платформе.

  Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило, что Tesla отменила планы на выпуск более доступного автомобиля и сосредотачивается на роботакси. Маск ответил, что "Reuters лжет", не уточняя детали. Tesla также увеличила производство на 46 561 автомобиль относительно первого квартала, что привело к снижению цен. Потребители в США предпочитают более доступные гибридные модели, что заставляет производителей пересматривать свои меры по электрификации автопарка.

  Яркие анонсы продуктов Маска всегда были ключом к привлечению внимания клиентов и инвесторов в Tesla, без трат на традиционную рекламу. Некоторые из них не всегда удавались, например, представление Cybertruck было отложено на несколько лет из-за медленного производства.

#технологии #tesla #автомобили #рынок #транспорт #роботакси
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fynjy_2005
12:18
хах точно, не заметил. хитро)) всего-то точек в 4 раза больше)
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Фартовый
12:18
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Легенда
12:16
щя качаю ультра некст ген графу. к сожелению амудята в пролёте но им не в первой.
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fynjy_2005
12:16
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Фартовый
12:15
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Vorvort
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