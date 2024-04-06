Сообщается, что украинские формирования используют ту же тактику, что и в Артёмовске (Бахмуте).

Украинское командование принимает такой же оборонительный сценарий, который был использован в Артемовске и Авдеевке. Видя, что российская армия за минувшие 24 часа приблизилась к городу, закрепившись на возвышенностях на востоке от Часов Яра, руководство армии Украины начало перебрасывать резервы на этот участок фронта. Однако, российские войска продвигались к городу с северо-востока, обходя Богдановку.

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Таким образом, наступление российских подразделений ведется с двух сторон, что усложняет ситуацию для Вооружённых Сил Украины. Противостоящая сторона, оперируя по аналогии с вышеперечисленными операциями, ставит перед собой цель, занимать многоэтажные здания, организуя на верхних этажах огневые позиции, а в подземных помещениях – местные склады боеприпасов.

Бои разворачиваются вдоль улицы Борисоглебской, ведущей к Храму святых Бориса и Глеба, в микрорайоне города, находящимся к востоку от канала "Северский Донец-Донбасс". Позиции ВСУ в основном расположены к югу от этой улицы, где находится больше многоэтажных зданий. Крупнокалиберная артиллерия и авиация ВС РФ действуют по этим позициям, применяя ЛМУРы (ракеты класса "воздух-поверхность"). ЛМУРы уничтожают огневые точки украинских формирований на верхних этажах многоквартирных домов, что предоставляет время для продвижения штурмовых подразделений российских сил в городе. Бои в Часов Яре не прекращаются и с приходом темноты.