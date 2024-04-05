Соединённые Штаты пытаются найти максимально эффективной способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами





Соединённые Штаты Америки разместили в Ираке сразу три лазерные системы ближней противовоздушной обороны DE M-SHORAD, разработанные для защиты от атак дронов самолётного типа и реактивных снарядов.

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Осенью прошлого года Вооружённые Силы Соединённых Штатов сформировали экспериментальную группировку ближней противовоздушной обороны, на вооружение которого и были поставлены новейшие лазерные установки мощностью 50 киловатт. Это был специальный взвод в составе 4-го батальона 60-го артиллерийского полка ПВО.

В Ираке сейчас проводятся испытания эффективности таких систем в боевых условиях, особенно в обнаружении и уничтожении небольших дронов, широко применяемых различными вооруженными силами и радикальными исламистскими группировками.

"DE M-SHORAD (Direct Energy Maneuver Short Range Air Defense) имеет мощность 50 кВт и был разработан компанией Raytheon. Этот комплекс может быть установлен на колесном бронетранспортере (БТР) Stryker, вооруженного 30-мм автоматической пушкой и зенитными управляемыми ракетами Stinger", - сообщается в западных информационных ресурсах.

Первоначально было объявлено, что массовый выпуск подобных систем стартует в следующем году. Различные испытания, включая проводимые в Ираке, позволят выявить слабые места подобной техники и провести работу по их устранению.

На фоне стремительно развивающегося сектора различных ударных дронов, Штаты ищут максимально эффективное решение для борьбы с данными средствами поражения.