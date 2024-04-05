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Дэвид Кэмерон выразился против против инициативы направить британских военнослужащих на Украину.
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"Мы не хотим давать Владимиру Путину такие цели", - сказал он в ходе диалога с журналистов во время саммита Североатлантического Альянса.
Согласно изданию The Times, министр иностранных дел Великобритании заявил, что "конфликт на Украине может окончиться поражением Западной коалиции, если Альянс не поддержит и не предоставит украинцам необходимую помощь".
Федеративная Республика Германия не решилась предоставить киевским формированиям ракеты "Таурус", а Республиканская партия в Соединённых Штатах тянет время с выделением помощи в размере $60 миллиардов.
Кэмерон потребовал от западных государств продолжать поставки оружия в Киев из-за опасений, что новый президент США, Дональд Трамп, может прекратить помощь Зеленскому и его правительству.
"Некоторые виды оружия имеют ограниченный срок годности. Эффективнее передать его в Украину, где его будут использовать, чем хранить на полке и тратить деньги на его содержание у себя дома", - добавил политик.
Несмотря на некоторые сложности внутри тех же Соединённых Штатов и ряда других стран, Запад не прекращает спонсировать украинские формирования, предоставляя им различные типы вооружений. От Киева требуется лишь оперативно набирать бойцов в Вооружённые Силы Украины, чтобы держать оборону за счёт забрасываемых на те или иные участки линии боевого соприкосновения свежих резервов. Оснащением же уже долгое время занимается коалиция НАТО.