На Западе предпочитают передавать Киеву больше оружия, чтобы украинские формирования действовали своими силами

Дэвид Кэмерон выразился против против инициативы направить британских военнослужащих на Украину.

реклама

"Мы не хотим давать Владимиру Путину такие цели", - сказал он в ходе диалога с журналистов во время саммита Североатлантического Альянса.

Согласно изданию The Times, министр иностранных дел Великобритании заявил, что "конфликт на Украине может окончиться поражением Западной коалиции, если Альянс не поддержит и не предоставит украинцам необходимую помощь".

Федеративная Республика Германия не решилась предоставить киевским формированиям ракеты "Таурус", а Республиканская партия в Соединённых Штатах тянет время с выделением помощи в размере $60 миллиардов.

Кэмерон потребовал от западных государств продолжать поставки оружия в Киев из-за опасений, что новый президент США, Дональд Трамп, может прекратить помощь Зеленскому и его правительству.

"Некоторые виды оружия имеют ограниченный срок годности. Эффективнее передать его в Украину, где его будут использовать, чем хранить на полке и тратить деньги на его содержание у себя дома", - добавил политик.

Несмотря на некоторые сложности внутри тех же Соединённых Штатов и ряда других стран, Запад не прекращает спонсировать украинские формирования, предоставляя им различные типы вооружений. От Киева требуется лишь оперативно набирать бойцов в Вооружённые Силы Украины, чтобы держать оборону за счёт забрасываемых на те или иные участки линии боевого соприкосновения свежих резервов. Оснащением же уже долгое время занимается коалиция НАТО.