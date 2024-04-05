Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Неофициально в НАТО рассматривают вариант уступок Киевом некоторых регионов России
При этом, Альянс сможет взять в организацию остатки Украины

реклама

  Согласно различным зарубежным средствам массовой информации, на Западе, по-видимому, осознали, что украинская армия приближается к поражению и ищут способ выхода из ситуации, не развязывая при этом Третьей Мировой Войны с ядерным окончанием.

реклама

  Партнеры Киева исследуют возможные сценарии завершения конфликта без признания поражения. Издание La Repubblica сообщает, что в Североатлантическом Альянсе рассматривается возможность принятия Украины в обмен на территориальные уступки, включая прекращение конфликта на линии боевого соприкосновения и признание Крыма и других территорий, освобождённых Российской Федерацией с начала 2022 года.

  Если Киев согласится на эти условия, его примут в Альянс. Обсуждения остаются неофициальными, но становится все более реальной возможность заключения мира с приближением президентских выборов в Соединённых Штатов. Согласие Киева на уступки может ускорить выделение помощи, заблокированной сейчас американским конгрессом. Однако, обсуждения без участия России бессмысленны. Россия настаивает на нейтральном статусе Украины и продолжит действия в случае вступления страны в НАТО.

  В самой организации предусмотрены механизмы защиты от втягивания Альянса в какой-либо конфликт вслед за принятием новых членов. Дело в том, что у кандидатов не должно быть никаких территориальных споров перед вступлением в НАТО. Соответственно, чтобы иметь право стать частью военно-политического блока, Киев должен отказаться от всех территорий, находящихся под контролем Российской Федерации и не должен иметь никаких претензий в дальнейшем.

#украина #сво #политика #армия #нато #конфликт #запад
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
17
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+
Android 15 предложит улучшенный режим рабочего стола
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
212
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
53
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
38
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
67
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
16

Сейчас обсуждают

Red Red
17:48
шеша ты уже все , с кубиками разобрался... кстати хотел у тебя спросить это не про этот твой стул все говорят?
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Red Red
17:46
шляпа какая то, если это FPV то как 70 км, где тогда хоть что то про ретрансляцию или спутник....все в кашу
Складной Galaxy Z Fold 6 будет иметь аккумулятор 4400 мАч, как и у предшественников
Mekanika
17:46
Ну, линукс хорош по-своему, и в своей нише. В которой его винда не заменит. Имхо, гуй линю нафиг не упал. Вся хурма мира в лине без проблем настраивается через командную строку.
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Легенда
17:43
я не проститутка что мордой торговать. я всегда слушаю россия24 . и не зависимо играю или нет. звук в играх всегды выкл. в чате ответил
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Денис Погребной
17:40
По мне так на данный момент самый лучший выбор это 2 модуля по 24 Гб. Они сейчас топовые по скорости. Модули на 32 Гб и больше гораздо медленнее. А на автора не смотри - он очень странные вещи пишет. ...
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
HREN
17:38
А своих тестов у автора нет? Бомжевать не хорошо...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Акбашев Михаил
17:37
Вебка почему не на лицо направлена? Почему на фоне вместо твоей бубнёжки канал россия24? Почему даже в чате не отписываешься на приветствия? Брехун ты, Шеша, а я тебе верил, но сам дурак повёлся
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Легенда
17:37
потому что ты в железе не шаришь. вот и не собрал. дай мои контакты георгиию я ему соберу норм пк цена-перфоманс
Сказ о том, как я НЕ собирал компьютер своему знакомому
Легенда
17:32
идёт стрим в 2к качестве. никого я не обманывал . щя в фортнайт буду гамать.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Red Red
17:32
>>>Это насколько нужно быть криворуким, чтобы не убиваемый Linux сломать Самокритика пошла, походу до чимбы санитары приехали, и этот пост он делал под их присмотром, с правильно дозированными препар...
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем