При этом, Альянс сможет взять в организацию остатки Украины

Согласно различным зарубежным средствам массовой информации, на Западе, по-видимому, осознали, что украинская армия приближается к поражению и ищут способ выхода из ситуации, не развязывая при этом Третьей Мировой Войны с ядерным окончанием.

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Партнеры Киева исследуют возможные сценарии завершения конфликта без признания поражения. Издание La Repubblica сообщает, что в Североатлантическом Альянсе рассматривается возможность принятия Украины в обмен на территориальные уступки, включая прекращение конфликта на линии боевого соприкосновения и признание Крыма и других территорий, освобождённых Российской Федерацией с начала 2022 года.

Если Киев согласится на эти условия, его примут в Альянс. Обсуждения остаются неофициальными, но становится все более реальной возможность заключения мира с приближением президентских выборов в Соединённых Штатов. Согласие Киева на уступки может ускорить выделение помощи, заблокированной сейчас американским конгрессом. Однако, обсуждения без участия России бессмысленны. Россия настаивает на нейтральном статусе Украины и продолжит действия в случае вступления страны в НАТО.

В самой организации предусмотрены механизмы защиты от втягивания Альянса в какой-либо конфликт вслед за принятием новых членов. Дело в том, что у кандидатов не должно быть никаких территориальных споров перед вступлением в НАТО. Соответственно, чтобы иметь право стать частью военно-политического блока, Киев должен отказаться от всех территорий, находящихся под контролем Российской Федерации и не должен иметь никаких претензий в дальнейшем.