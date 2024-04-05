Сообщается, что продукция создаётся исключительно из отечественных комплектующих

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) начал выпуск электродвигателей для различных дронов. Заявление о данном событии было опубликовано пресс-службой Ростеха. В Российской Федерации запущено производство передовых бесколлекторных электродвигателей, изготовленных исключительно из российских комплектующих. Как сообщил представитель КРЭТ, эти двигатели применяются в новейших беспилотниках, а также в промышленности и машиностроении. Ранее такие двигатели и комплектующие к ним приходилось закупать за границей.

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Серийное производство аппаратов наладили на Улан-Удэнском приборостроительном предприятии, которое уже начало выпуск целой серии электродвигателей, получивших названия в честь бакальских ветров: "Сарма", "Баргузин", "Хиус" и "Культук". Установки различаются по некоторым параметрам и мощности. Наиболее мощный электродвигатель, названный "Сарма", способен поднимать в воздух беспилотник весом до 11 кг.

По заявлению, в отличие от зарубежных аналогов, российские электродвигатели более легкие, имеют повышенную эффективность и длительный срок службы. Это позволит увеличить грузоподъемность беспилотных летательных аппаратов, которые ранее оснащались иностранными силовыми установками.

Согласно информации от Ростеха, предприятие из Улан-Удэ планирует выпускать до миллиона электродвигателей в год. Помимо этого, на базе компании будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам, включая электродвигатели, резольверы, синусно-косинусные трансформаторы, генераторы, интеграторы и другие устройства.