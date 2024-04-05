До самого города осталось уже меньше 9 километров

Российская наступательная операция разворачивается на нескольких направлениях, включая окрестности Северска. В направлении города, который в настоящее время находится под контролем Вооруженных Сил Украины, идет продвижение со стороны населенного пункта Веселое.

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Известно, что десантники из Тульской дивизии разгромили украинские позиции к северо-востоку от Раздоловки, после чего продвинулись на 1,5-2 километра. Это продвижение имеет ключевое значение не только потому, что расстояние до южной окраины Северска уменьшается до менее чем 9 км, но и потому, что была преодолена хотя бы одна линия минных полей на направлении Раздоловка-Выемка.

Захват контроля над позициями украинских сил на этой линии также дает возможность закрепиться на единственной группе высот в этом районе. С этих высот открывается вид на Северск, куда направляются российские войска, и который является стратегическим пунктом обороны, контролирующим доступ к Красному Лиману и прилегающим территориям.





Одновременно с этим, российские авиация и артиллерия наносят удары по пунктам дислокации украинских формирований и объектам военно-промышленного комплекса, чтобы ослабить возможности командования ВСУ по замедлению продвижения армии России. Резервы Киева постепенно истощаются из-за качественной работы российских военных. Однако, администрация Зеленского ведёт постоянную мобилизацию в стране, чтобы восполнять тяжёлые потери.