Данные позиции позволяют иметь обзор над городом и вести артиллерийский огонь по украинским формированиям

Российская армия добилась важного успеха в направлении Часов Яра. Десантные подразделения Вооруженных Сил РФ, продвигаясь на юг от Богдановки, захватили высоты на востоке от города и укрепились на них, лишив украинское формирования преимущества в высоте, которое они имел в последнее время.

реклама

Ситуацию в Часовом Яре комментирует ставленник администрации Зеленского в городе Сергей Чаус. По его словам, ситуация в городе стала крайне сложной с начала вооруженного конфликта. Чаус отмечает, что российские войска усиливают обстрелы ежедневно, что создает большую напряженность и множество пожаров.

В настоящее время бойцы Ивановской дивизии ВДВ вступили в боестолкновения у канала Северский Донец-Донбасс, приближаясь к микрорайону Новый на западе Часова Яра. Противоборствующая сторона, как и ранее, устраивает огневые точки на верхних этажах многоквартирных домов и стремится преградить путь наступающим отрядам Вооруженных Сил России.





Потеря высот на восточной части города существенно влияет на обстановку. Ранее эти высоты использовались как явное географическое преимущество для обзора и артиллерийского огня, но теперь преимущество ВСУ практически исчезло.

Командование ВСУ осознает, что потеря Часова Яра может привести к утрате контроля над более крупным населенным пунктом - Константиновкой, так как он находится на нижнем уровне по отношению к городу.