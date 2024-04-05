В настоящий момент, задача по созданию новейшего вездехода стоит перед компаниями Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab

НАСА выбрала три частные компании: Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab, чтобы спроектировать и построить следующий лунный вездеход (LTV). Луноход будет сопровождать миссию экипажа Artemis к Южному полюсу Луны. Эти компании будут отвечать за проектирование, постройку и испытания аппарата под руководством и надзором НАСА.

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У каждой компании свой взгляд на то, как должен выглядеть современный луноход. Каждая представила несколько крутых рендеров концепта LTV. Мой любимый - концепт Moon Racer LTV от Intuitive Machines (Masthead). Однако, требования НАСА имеют приоритет над эстетикой, поэтому конечный автомобиль, скорее всего, будет выглядеть иначе. Стоит отметить, что НАСА выделила Intuitive Machines 77 миллионов долларов в 2019 году на доставку пяти научных полезных грузов на поверхность Луны.

Луноход должен работать на пересеченной местности, поэтому система подвески и шины должны быть надежными. У него должно быть достаточно грузового пространства для сбора образцов и транспортировки оборудования для экспериментов. В этом отношении он должен функционировать как переносная лаборатория.

"Этот аппарат значительно расширит возможности наших астронавтов для исследования и проведения научных исследований на поверхности Луны, а также будет служить научной платформой между миссиями с экипажем", - сказала Ванесса Виче, директор Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне.

Дополнительные функции, которые ожидаются, включают усовершенствованное управление энергопотреблением, автономное вождение и современные связь с навигацией. НАСА планирует использовать функцию автономного вождения для продолжения выполнения научных задач в перерывах между миссиями Artemis. В периоды, когда у космического агентства нет деятельности, поставщик услуг может предоставлять время для проведения собственных лунных экспериментов или исследований.

У НАСА есть 4,6 миллиарда долларов для распределения в течение следующих 10 лет. Компании ежегодно получают "заказы на выполнение задач с фиксированной ценой" для выполнения этапов, первым из которых является технико-экономическое обоснование. В течение следующего года фирмы проведут исследования и разработают дизайн, соответствующий всем требованиям НАСА. Если они успешно пройдут этап, они смогут перейти к следующему заданию, и процесс повторится.

Одной из последних задач перед пилотируемой миссией Artemis является доставка работающего прототипа на Луну для практических испытаний и демонстрации. НАСА ожидает, что в этот раунд финансирования попадет только один проект. После этого компания предоставит луноход в качестве сервисного контракта до 2039 года.

НАСА не назвала конкретных сроков запуска прототипа для испытаний. Однако оптимистичный график высадки экипажа - Artemis III в 2026 году, что вряд ли является достаточным временем для выполнения задачи. Более реалистичной оценкой была бы Artemis IV, запланированная на 2028 год, что дает компаниям менее четырех лет на создание рабочей модели.