Сообщается, что данная функция может быть доступна только пользователям с подпиской Gemini Advanced или Google One

Американское издание Financial Times сообщает, что Google может сделать поиск на базе искусственного интеллекта доступным только для подписчиков платных сервисов, таких как Gemini Advanced или Google One. Базовый поиск при этом останется бесплатным.

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Интересно, что даже платная версия будет содержать рекламу, как и бесплатная, что может расстроить некоторых пользователей. Представитель Google заявил, что компания хочет расширить предложения по подписке, но не подтвердил планы по платному поиску на базе ИИ. Когда будет запущен платный поиск, неизвестно, но Google тестирует его с мая 2023 года. Эта функция называется Search Generative Experience и предлагает краткие информационные сводки и ответы на вопросы, основанные на ИИ, наряду с традиционными ссылками и рекламой.

Функция доступна ограниченному числу пользователей. Google сначала требовала регистрации для участия в тестировании, но теперь автоматически включает его для большинства бета-тестеров. О планах Google по платному поиску известно немного, но это может быть шагом к тому, чтобы зарабатывать деньги на ИИ, не жертвуя доходами от рекламы.

С финансовой точки зрения это может быть выгодно для Google Alphabet, но акции компании немного упали после слухов о том, что люди не готовы платить за то, что всегда было бесплатным. Важно следить за новостями, чтобы узнать, как Google будет развивать поиск на базе ИИ.