Данная техника отличается небольшими габаритами, современным бронированием и мощной 105-мм пушкой

Индонезийская национальная армия повысила свою боеспособность благодаря введению в эксплуатацию средних танков FNSS Kaplan MT "Harimau". Это приобретение знаменует собой значительный шаг в модернизации бронетанковых сил Индонезии.

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В отличие от Филиппин, которые используют израильские танки Elbit Systems, Индонезия выбрала Kaplan MT, разработанный в сотрудничестве турецкой компанией FNSS и индонезийской компанией Pindad. До приобретения Kaplan MT парк основных боевых танков Индонезии насчитывал 103 единицы, включая 42 Leopard 2A4 и 61 Leopard 2RI. Армия также располагала разнообразным арсеналом легких и средних танков., таких как 275 французские AMX-13, 15 советские ПТ-76 и 60 британских FV101 Scorpion-90.

Однако, уникальная география Индонезии, состоящей из более чем 17 000 островов, потребовала особого подхода к обороне. В условиях джунглей необходима бронетехника с повышенной мобильностью и меньшими габаритами. Kaplan MT идеально соответствует этим требованиям, имея массу всего 30-35 тонн и развивая скорость до 78 км/ч. Несмотря на компактные размеры, танк обладает современной броней и мощным вооружением. Его башня оснащена стандартной натовской 105-миллиметровой нарезной пушкой с автоматическим заряжанием боеприпасов.

Для повышения обороноспособности Kaplan MT может быть оснащен дополнительной броней, что значительно увеличивает его устойчивость к вражеским средствам поражения.