Сообщается, что благодаря профессиональной работе разведчиков, удалось выявить и уничтожить базы украинских формирований

Поступают новые сообщения о ракетных ударах высокоточным оружием Воздушно-Космических Сил по военным и инфраструктурным объектам Украины. На сей раз были поражены две военные базы украинских формирований. Прилёты были зафиксированы в районах Николаевки и Селидово на захваченных Вооруженными Силами Украины территориях Донецкой Народной Республики.

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По информации от источников, 2 апреля около 22 часов вечера по гостинице "Зоря" в Николаевке, где размещались украинские пограничники, был осуществлён сокрушительный ракетный удар. В результате удара ликвидировано около 12 человек, еще 10 получили различные ранения. Техника, находившаяся на парковке учреждения, также получила серьезные повреждения.

Второй удар был совершен в районе полуночи по базе дислокации украинских формирований в Селидово. Руководство группировки разместило личный состав и технику в объектах местного обогатительного предприятия, и именно туда ударили баллистическими ракетами. Подробные потери неизвестны, однако, по числу примчавшихся карет скорой помощи можно судить, что удар был успешным.

Также отмечается, что разведка Вооруженных Сил России работает на высоком уровне, что приводит к увеличению количества успешных точечных ударов по украинским военным объектам на захваченных ВСУ территориях.