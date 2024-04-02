Власти страны планируют нарастить производство топлива на внутреннем рынке

Государственная нефтяная компания Мексики, известная как Pemex, планирует временно прекратить экспорт определенных видов сырой нефти в течение следующих месяцев. Это приведет к уменьшению поставок на мировом рынке, который уже становится все более конкурентоспособным.

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Компания расторгла контракты на поставку своей флагманской сырой нефти марки Maya нефтепереработчикам в Соединённых Штатах Америки, Европе и Азии. Уменьшение экспорта может повлечь за собой увеличение цен на нефть. План Пемекса приостановить экспорт некоторых видов топлива связан с желанием производить больше бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке страны, особенно перед предстоящими президентскими выборами.

Президент Мексики работает над сокращением зависимости страны от импорта топлива, и его усилия по обновлению нефтеперерабатывающего сектора наконец начинают приносить результаты. Экспорт Maya будет первым, кто пострадает от остановки, в то время как поставки других сортов будут продолжаться в уменьшенных объемах.

Американские нефтеперерабатывающие заводы, такие как Valero Energy Corp, Chevron Corp и Marathon Petroleum Corp, вероятно, испытают наибольшие трудности из-за сокращения экспорта Maya. Действия Пемекса могут повлиять на мировой рынок нефти, и аналитики уже предполагают, что цены могут значительно увеличиться.