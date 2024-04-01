Из-за проблем в экономике, рейтинг Байдена продолжает падать

Набирающий обороты список недовольства среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет представляет собой тревожный сигнал для кандидата на второй срок, Джо Байдена.

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По данным опроса Gallup, люди этой возрастной группы более чем в два раза чаще ставят экономику на первое место по сравнению с пожилыми людьми. И хотя сейчас все избиратели больше обеспокоены экономикой, чем перед президентскими выборами 2020 года, пессимизм в основном возрос именно среди тех, кто моложе 30 лет. Большинство молодых избирателей считают экономические вопросы своим главным приоритетом.

Хотя до выборов остается еще несколько месяцев и настроения могут измениться, нет сомнений в том, что для победы Байдену понадобится поддержка со стороны поколения Z и миллениалов.

На действующую власть возлагают вину, когда избиратели недовольны экономикой. Проблема для Байдена заключается в том, что несмотря на стабильный экономический рост, устойчивый рынок труда и снижение инфляции в прошлом году, многие избиратели не ощущают положительных изменений.

У молодых американцев есть ряд претензий: задержка действий по прощению студенческих кредитов, высокие процентные ставки и дорогая арендная плата.

Пожилые американцы, которые чаще всего живут в собственных домах с низкими ипотечными ставками и извлекли выгоду из роста цен на жилье и фондового рынка, менее пессимистичны в отношении экономики.

План Байдена по прощению студенческих долгов на миллиарды долларов был отклонен Верховным судом в прошлом году, что стало ударом по его инициативе. Дональд Трамп, в свою очередь, обещает создать благоприятные условия для всех молодых людей, чтобы они смогли воплотить свою американскую мечту.