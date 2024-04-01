Сообщается, что в данный район перебрасываются дополнительные резервы и вскоре может начаться штурм населённого пункта

Российские подразделения успешно продвигаются к городу Часов Яр - следующему укрепленному району украинских формирований на Артемовском направлении. В данный район отступили части ВСУ, оставшиеся после освобождения Артемовска (Бахмута).

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По информации военных журналистов на утро 1 апреля, российская армия закрепилась на лесополосе между восточной окраиной лиственного леса и заказником Ступки-Голубовские 2.

Сейчас российские подразделения продвинулись с шириной до 2 км и глубиной до 700 м. Для усиления занятых позиций и дальнейшего развития ситуации Российские войска подтягивают резервные силы для начала штурмовых операций с более масштабным охватом.

Расстояние от позиций России до населённого пункта Часов Яр составляет менее 600 метров, и нет сомнений, что в скором времени российские войска его преодолеют. Это станет началом штурма еще одного важного узла обороны украинских вооруженных сил на Артемовском участке в городе Часов Яр и его окрестностях. Подразделения противоборствующей стороны постоянно подвергаются артиллерийским обстрелам и авиационным ударам со стороны российской армии. Украинские военнослужащие жалуются на недостаточную организацию оборонительных линий и считают, что они не будут серьезным препятствием для российских войск.