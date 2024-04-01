Эти бомбы способны разрушать целиком жилые многоэтажки в Секторе Газа

Информация о передаче авиабомб mk84 из США в Израиль была подтверждена американскими чиновниками. По данным двух высокопоставленных лиц из команды Джо Байдена, поставка этих авиабомб уже поддержана в конгрессе Соединенных Штатов, причём несколькими годами ранее, но только сейчас начала осуществляться. ВВС Израиля используют эти боеприпасы, равняя с землёй целые кварталы в Секторе Газа.

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Высококачественные чиновники, информацию из которых приводят американские средства массовой информации, отмечают, что авиационные бомбы mk84 обладают огромной разрушительной мощью и способны уничтожать целые кварталы. Бомба mk84 имеет массу свыше 900 кг и содержит порядка 429 кг взрывчатого вещества, а также использует лазерные блоки наведения. Ранее подобными боеприпасами Соединённые Штаты бомбили Ирак и столицу Ливана - Бейрут.

По актуальной информации, в рамках военной поддержки Израилю были поставлены 1800 авиационных бомб mk84 и 500 бомб mk82 калибра 500 фунтов. Эта поставка произошла после заверений израильской стороны, что использование предоставленного оружия будет соответствовать международным законам.

Соединённые Штаты ежегодно направляют Израилю военную помощь в размере 3,8 миллиарда долларов.