В это же время российские подразделения занимают всё более выгодные позиции на различных направлениях

В течение последних 24 часов воздушно-космические силы Российской Федерации осуществили масштабную атаку с применением крылатых ракет, авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции и дронов-камикадзе. Были уничтожены объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли, что привело к остановке предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

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Помимо этого, аэродром Вознесенск в Николаевской области подвергся атаке, в результате которой выведены из строя три штурмовика Су-25 ВВСУ. Подробности об атаке не разглашаются, однако, предположительно, использовались ракеты РК "Искандер" или РСЗО "Торнадо-С" с управляемыми снарядами, что привело к уничтожению трех боевых самолетов.

На основных направлениях боевых действий ситуация остается без существенных изменений. Российские войска наступают в районах Синьковки и Терны в Купянском направлении, в то время как украинская армия пытается контратаковать. На Авдеевском участке штурмовые группы ВС России улучшили свое положение в районах Новгородское, Майорск и Розовка, идут бои за Бердычи и Семеновку. На Южно-донецком направлении подразделения улучшили тактическое положение в районах Водяное, Старомайорское, Комсомольское и Малиновка, контратака украинских формирований в районе Приютное была отражена. На Херсонском направлении ситуация стабильна, ведутся позиционные бои с переменчивым успехом.

Сообщается, что за последние сутки украинские вооруженные силы потеряли 780 военнослужащих безвозвратными, два танка, четыре бронированные машины и 22 автомобиля.