Сообщается о задержании трёх террористов, у которых было изъято стрелковое оружие и СВУ

Как сообщается, российские спецслужбы провели еще одну контртеррористическую операцию в Республике Дагестан и задержали трёх террористов.

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Представители Федеральной Службы Безопасности заявили, что в результате работы сотрудников, среди гражданских и сотрудников спецслужб пострадавших и потерь нет. После задержания преступников силовые структуры осмотрели место пребывания террористов и обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство, которое задержанные готовились использовать в месте массового скопления мирных граждан.

За последнюю неделю российские силовые органы выявили уже несколько террористических ячеек в различных городах Российской Федерации. В период выявления и уничтожения преступных группировок, охрана торгово-развлекательных центров, рынков и других мест массового скопления людей была усилена подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии, полиции и внутренних войск.

Параллельно с этим российские миграционные службы начали усиленную проверку приезжих, чтобы выявить нелегальных мигрантов. Сообщается, что к примеру суды Санкт-Петербурга уже вынесли решения о выдворении более чем 400 иностранцев, пребывающих на территории России незаконно.