По словам действующего президента США, это может стать частью готовящейся сделки по Сектору Газа

Джо Байден заявил, что страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, готовы "полностью признать Израиль" в рамках будущей сделки. Его выступление прошло на предвыборном мероприятии в четверг, где президенты обсуждали вопросы международной политики. Байден утверждал, что работал с различными арабскими странами и считает, что признание Израиля должно стать частью плана мира после последних событий в Газе.

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Однако, его слова вызвали протесты пропалестинских активистов на мероприятии, что подчеркивает напряженность внутри демократической партии по этому вопросу. Байден подвергался критике за свою поддержку Израиля в конфликте с Хамасом и неспособность повлиять на администрацию Нетаньяху.

Действующий президент США получил поддержку от своего предшественника Барака Обамы, который отметил его моральные убеждения и ясность в этом вопросе. Он подчеркнул, что нужно искать общие точки зрения для достижения мира. Несмотря на прогрессивные требования ограничить военные действия Израиля в Газе, Байден, якобы, упорно продолжает переговоры для достижения временного перемирия и увеличения гуманитарной помощи на этой территории. Он также призывал к прекращению насилия и доставке гуманитарной помощи в Газу, при этом продолжает поставлять Израилю оружие.

На мероприятии также обсуждались ближайшие выборы и поддержка демократического кандидата от партии в Нью-Йорке.