Данные дроны имеют специальный механизм самоуничтожения и еще ни разу не были захвачены украинскими войсками

Линейка беспилотных аппаратов "Джокер" для использования в зоне боевых действий пополнилась новейшим образцом. Как сообщается в "Центре комплексных беспилотных решений", дрон "Джокер-10" уже активно использовался на фронтах и получил положительные отзывы от военных.

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"Джокер-10" имеет возможность нести до 5 килограмм груза и развивать скорость до 100 км/час. Он также обладает функцией "впадения в спячку" на длительное время и автоматического уничтожения при захвате недружественными силами. Беспилотный аппарат успешно поставляется на передовую и показывает отличные показатели эффективности.

"С учетом растущих потребностей военных целей, была разработана последняя модель "Джокера" - "Джокер-10". Аппарат оснащен двумя важными устройствами - гибернатором и драйвером электродетонатора", - заявили представители предприятия.

Гибернатор позволяет удерживать дрон в спячке до приказа активации. В этом режиме "Джокер" может пребывать до нескольких недель и оставаться незамеченным вражескими средствами разведки. Драйвер электродетонатора предоставляет защиту и контроль за аппаратом.

Ни один из этих беспилотных аппаратов пока не был захвачен украинскими формированиями, благодаря надежному драйверу, который обеспечивает активацию по таймеру, удару или команде пилота. Также он срабатывает при попытке уничтожения или повреждения.