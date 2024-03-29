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Zelikman
Энтузиаст разработал с нуля собственный графический ускоритель
Данный проект занял четыре года, а видеокарта имеет производительность адаптеров 90-ых годов

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  Дилан Барри, ветеран в мире разработки игр и аппаратного обеспечения, в последние четырнадцать лет своей карьеры в игровой индустрии сосредоточился в основном на программной части рендеринга  графики. Однако, четыре года назад, в свое свободное время, он начал заниматься созданием полнофункционального графического процессора.

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  Барри отметил, что процесс создания видеокарты с нуля был кропотливым, однако, после четырех лет упорного труда он, наконец, готов поделиться результатами своего творчества. Теперь, когда дизайн карты расширения почти завершен, FuryGPU готов к запуску. Этот "реальный аппаратный графический процессор" построен на основе FPGA Xilinx Zynq UltraScale+. Карта использует специальную печатную плату и подключается к основному ПК через слот PCIe.

  FuryGPU способен обрабатывать аппаратные функции, сравнимые с "топовыми" видеокартами середины 1990-х годов, имея при этом полный набор программного обеспечения и драйверов для современных версий операционной системы Windows. Графический процессор способен запускать игры того времени с приемлемой частотой кадров в реальном времени. В конечном итоге Барри планирует выпустить схемы оборудования, программное обеспечение и драйверы по лицензии с открытым исходным кодом.


  Домашний производитель аппаратного обеспечения рассказал, что принял решение о создании графического процессора с нуля, так как не имел "реального представления" о работе графических процессоров. Обладая "изрядным" опытом в области 3D-рендеринга с точки зрения программного обеспечения, Барри осознал, что создание графического процессора может быть выполнимым, хотя и сложным, личным проектом.

  Он провел "бесчисленные часы" изучая особенности чипов FPGA и методы создания микросхем с применением описания аппаратного обеспечения, проверки и языка реализации SystemVerilog. Разработка схемы видеокарты PCIe была "геркулесовым трудом", отметил Барри. Возможно, неудивительно, что разработка драйверов для Windows стала самой сложной частью проекта.

  Разработчик создал специальный графический API для взаимодействия с графическим процессором и разработал драйверы ядра Windows для управления отображением и аудиосигналами. FuryGPU способен воспроизводить Quake - оригинальную версию, выпущенную в 1996 году - с "стабильными" 60 кадрами в секунду, что, безусловно, порадует геймеров 90-х.

#видеокарты #компьютеры #железо #энтузиаст
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