Причины выхода самолёта из строя пока неизвестны, пилот сумел вовремя покинуть охваченную огнём машину

В Чёрном море упал боевой самолет Воздушно-Космических Сил Российской Федерации в районе Севастополя. По информации из различных источников, речь идет об истребителе, пилот которого, согласно сообщениям, катапультировался.

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Истребитель ВКС РФ потерпел крушение в море, но пилот успешно катапультировался из охваченной огнём машины и был спасен оперативной группой всего в 200 метрах от берегов Крымского полуострова. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев подтвердил данные о падении самолета, уточнив, что жизни и здоровью пилота абсолютно ничего не угрожает. По имеющейся информации, это был самолёт Су-35С.

Причина крушения пока не установлена, но возможно произошла техническая неисправность. Официальные комментарии от военных пока не поступали. Всё же вероятнее всего, самолёт упал в результате технических неполадок и последующего возгорания летательного аппарата.

Самым важным является тот факт, что опытный пилот истребители смог вовремя его покинуть и спастись. Позднее эксперты смогут определить, что именно стало причиной крушения.

Полное видео доступно по ссылке.