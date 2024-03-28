Техника была уничтожена 3-й гвардейской бригадой спецназа в Донецкой Народной Республике

Согласно полученной информации, российские военнослужащие снова сумели подбить один из танков "Abrams" украинской армии, который был вооружен украинскими вооруженными силами. По актуальным данным, этот танк входил в батальон, который изначально был размещен вблизи города Авдеевка и являлся частью второй оборонительной линии в Донецкой Народной Республике. Однако, на данный момент, эта линия обороны уже оказалась в формальном положении, так как вооруженные силы ДНР освободили населенные пункты Орловка и Тоненькое, являющиеся центральными и южными узлами этой линии соответственно.

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Сообщается, что "Abrams" был поврежден во время боевых действий в районе деревни Бердычи. Интересным фактом является то, что все предыдущие подбитые танки "Abrams", в зависимости от различных данных было 3 или 4, также были уничтожены российскими вооруженными силами в районе этого населенного пункта. Известно, что танк, произведённый в Соединённых Штатах, не смог противостоять бойцам 3-й гвардейской бригады спецназа. Отмечается, что данная бригада была сформирована в Самарской области.

На фотографиях, сделанных российскими военнослужащими с помощью дрона и опубликованных в различных источниках, можно видеть неподвижный "Abrams", который, как предполагается, был поражен сверху. Судя по всему, и в этот раз танк был подбит с помощью FPV-дрона. Также возможно, что после этого по танку было нанесено удар из гранатомета или ПТРК, что соответствует предыдущим случаям уничтожения американской тяжелой техники на территории Донбасса.