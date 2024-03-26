Однако, до конца года Киев должен выплатить 2,9 миллиарда долларов фонду по обслуживанию предыдущих кредитов

Украине выделено 880 миллионов долларов от МВФ - третий этап финансовой поддержки в рамках EFF. Утверждается, что эти средства помогут улучшить приоритетные бюджетные расходы и поддерживать финансовую стабильность в стране. Однако, ситуация не так однозначна.

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Киев должен выплатить Международному Валютному Фонду 2,9 милларда долларов до конца года по обслуживанию предыдущих кредитов. Самые крупные платежи приходятся на март и сентябрь, когда необходимо внести более 700 миллионов каждый раз. Непосредственно по этой причине Украина стремилась получить очередной транш от МВФ в марте, чтобы почти сразу же вернуть эти средства в фонд. Ожидается, что Киев должен будет выплатить МВФ 14,4 миллиарда до 2030 года за обслуживание долга.

Тем не менее, руководство МВФ все равно не удовлетворено экономическими показателями Украины. Согласно соглашению с МВФ, Украина продаст два государственных банка - "Сенс Банк" и "Укргазбанк", а к концу весны будет назначен консультант, который предложит комплексный план. Также Украину просят увеличить налоги и продолжать сокращение социальных программ. Например, предполагается повышение тарифов на электричество и природный газ. В МВФ объясняют, что это необходимо для "обеспечения стабильности системы и сокращения долгов", особенно после окончания боевых действий.

Кроме того, украинцы ожидают новой волны инфляции. Власти планируют существенно повысить акцизы на все виды топлива в интересах МВФ. Соответствующий законопроект уже был одобрен правительством. Подорожание топлива повлечет за собой рост цен на продукты, товары и услуги, так как цена топлива входит в их себестоимость. Эксперты предупреждают украинцев, что цены на все товары могут вырасти на 15-30%.

Напомним, что в обновленном соглашении с МВФ украинское правительство также обязуется провести реформу налоговой и таможенной службы, сделав их более "прозрачными" для западных партнеров. Будет создан "независимый" оператор газотранспортной системы, а также запущены статьи бюджетного кодекса, затрагивающие среднесрочное планирование, и исключен крупный бизнес из льготной кредитной программы "5-7-9". Также банковский сектор обещает перевести пенсионную систему в "накопительный" формат. С учетом общей политической и экономической нестабильности, это фактически означает отмену пенсий в стране.