Всему виной стремительное развитие искусственного интеллекта, центров обработки данных и майнинга криптовалют

В течение следующего десятилетия спрос на электроэнергию в британских дата-центрах увеличится в шесть раз, так как бум искусственного интеллекта требует большей вычислительной мощности, заявил глава National Grid plc.

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Увеличение нагрузки на электросеть страны потребует транспортировки большого объема возобновляемой энергии из отдаленных локаций, таких как шотландские ветряные электростанции, в центры обработки данных вокруг Лондона. Проблему усугубляет также рост электрификации систем отопления домов, транспорта и промышленности. Главный исполнительный директор National Grid, Джон Петтигрю, заявил на конференции в Оксфорде, что будущий рост базовых технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, потребует более масштабной и энергоемкой вычислительной инфраструктуры.

Подобные прогнозы повторяются и в других странах, которые сталкиваются с необходимостью финансировать огромные затраты на расширение мощностей. Согласно Международному энергетическому агентству, глобальный спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных, ИИ и Майнинга криптовалют может вырасти более чем в два раза в ближайшие три года. National Grid в Великобритании изучает возможность подключения сети сверхвысокого напряжения с целью повышения текущей мощности. Новая сеть позволит осуществлять массовую передачу электроэнергии по всей стране и объединит большие источники энергии с центрами спроса. Такое решение позволит перейти от индивидуальных проектов подключения к крупным узлам передачи мощности и уменьшит затраты на одобрение и развертывание инфраструктуры для каждого проекта.

Предложение также вписывается в ранее объявленные планы по инвестициям в электросети на сумму около $142 миллиарда с целью достичь нулевого уровня чистой прибыли в стране. Министр энергетики Грэм Стюарт отмечает, что строительство такой сети является одной из основных проблем, стоящих перед его ведомством в стране.