Киев рассматривает возможность призывать на службу граждан, достигших совершеннолетия

Новый закон о мобилизационных мероприятиях на Украине, представленный Верховной Радой, включает положение о призыве граждан страны в действующую армию после достижения ими 18-летнего возраста, сообщает украинская пресса, ссылаясь на подтверждение данной нормы со стороны Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

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Согласно новому закону, украинцы, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие базовую военную подготовку, смогут быть мобилизованы на поле боя. После этого они будут включены в реестр военнообязанных, что устраняет любые препятствия для их последующей мобилизации и отправки на передовую.

Ранее данную информацию сообщал инсайдер из Офиса Президента Украины. Говорилось, что Зеленский и его окружение уже планируют снизить призывной возраст до 18-ти лет.

Президент, Кабинет Министров, профильный комитет и Генеральный Штаб уже ознакомлены с этими изменениями, о чем было объявлено на сегодняшнем заседании комитета. Однако, при попытке внести поправку на удаление этого сомнительного и не последовательного элемента, комитет не проголосовал за нее, не получив необходимого количества голосов.

Таким образом, возраст потенциальных призывников в действующую армию значительно снижается. До недавнего времени, военнообязанные граждане Украины могли быть мобилизованы начиная с 27 лет, а затем предложение по снижению возрастного ограничения до 25 лет было вынесено на рассмотрение – при условии, что человек не служил в ВСУ по призыву.

Тем не менее, по мнению многих аналитиков, фактическое понижение возрастного ограничения для мобилизации до 18 лет приведет к дальнейшему усилению оттока семей с подростками за пределы Украины. В попытке избежать мобилизации своих сыновей, матери будут вывозить молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет из страны. Это, в свою очередь, приведет к еще большему уменьшению населения и демографическим проблемам на современной и будущей Украине.