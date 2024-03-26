Несмотря на всё более серьёзные санкции со стороны Запада, Россия продолжает активно участвовать в международной торговле

Согласно экспертам Bloomberg, российский экспорт сырой нефти смог восстановить примерно половину убытков, понесенных за прошлую неделю, но появляются все больше опасений, что санкции начинают замедлять цепочку поставок нефти.

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Восстановление произошло после завершения ремонтных работ на ключевом экспортном терминале России в Балтийском регионе, а также благодаря прекращению непогоды, которая наносила серьезные удары по основному морскому порту страны на Тихом океане в последние недели. Из-за предыдущих сбоев средний объем поставок за четыре недели был немного ниже целевого показателя экспорта России в первом квартале, что указывают данные по отслеживанию танкеров.

Индийские нефтеперерабатывающие компании - вторые по величине клиенты Москвы после Китая, больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за рисков, связанных с недавним ужесточением санкций. Похоже, это привело к тому, что несколько судов, перевозящих российскую нефть, были задержаны у побережья азиатской страны, а другие отправились в Китай.

Ни одно из судов, указанных Министерством финансов США как нарушающие предельные цены Группы семи, не загрузило груз с тех пор, как они были включены в список санкционных судов. Многие из них перевозятся в Черное море, где исчезают с экранов отслеживания. Другие стоят на якоре у портов на Балтийском и Тихоокеанском побережьях России.

Тем не менее, общий объем поставок сырой нефти в настоящее время не сократился в значительных масштабах, и поставки за неделю до 24 марта увеличились примерно на 360 000 баррелей в день. Среди теневого флота танкеров, готовых перевозить российскую нефть, числятся не менее 600 судов, что позволяет обеспечить поставки нефти.

Восстановление поставок помогло увеличить доходы от нефти в Москве. Общая стоимость экспорта сырой нефти компенсировала примерно половину падения предыдущей недели, достигнув 1,68 миллиарда долларов за семь дней до 24 марта по сравнению с $1,48 миллиарда за период до 17 марта. Средний доход за четыре недели также увеличился примерно на $15 миллионов до $1,62 миллиарда в неделю.

Большая часть запасов российской нефти марки "Сокол", которые накопились после отказа индийских нефтеперерабатывающих компаний, уже была использована. Около 8,4 миллиона баррелей было доставлено на китайские заводы, а примерно 3,5 миллиона баррелей в итоге вернулись в Индию. Один груз был доставлен в Пакистан.



