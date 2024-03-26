Авиация и артиллерия продолжают уничтожать позиции и инфраструктуру ВСУ

Весьма активно продолжаются ракетные удары Российской Федерации по расположениям украинских военнослужащих и получивших задания иностранных добровольцев. Пункт временного размещения бойцов ВСУ из состава 3-ей отдельной штурмовой бригады был подвергнут атаке. Известно, что данная бригада была сформирована на основе запрещённой в России террористической организации "Нацбат"*.

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Согласно данным, представленным российскими источниками, ночью по посёлку Новогродовка, расположенному рядом с Покровском, был нанесён ракетный удар. Объектом атаки стал пункт временного размещения украинского нацбата, расположенного в здании общежития "Машзавода" по координатам: 48.1985768, 37.3303791.

По поступающим данными, российские солдаты вели огонь баллистическими ракетами. В момент прилёта в здании располагалась разведрота из состава 3-ей ОШБр ВСУ. По итогу воздействия двух боеприпасов, здание было разрушено, бронетехника подразделения была выведена из строя, на пункте атаки возник пожар, а также была слышна детонация склада боеприпасов и взрывоопасных веществ. В настоящий момент известно о ликвидации 7 и ранении 9 украинских бойцов, но данные о числе пострадавших не являются окончательными, так как производится разбор завалов.

Также, в ту же ночь был атакован Харьков, но здесь применялись дроны-камикадзе "Герань-2". Целями стали энергетические объекты, что привело к полному отключению города от электроснабжения.