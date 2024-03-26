Для удара использовалась чешская реактивная систем залпового огня RM-70 Vampire

В ночь с 25 на 26 марта украинская артиллерия совершила удар по Белгородской области, используя чешские РСЗО RM-70 "Vampire". Несмотря на успешное перехватывание большинства снарядов российской противовоздушной обороной, нанесены повреждения и есть пострадавшие на земле.

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Согласно имеющимся данным от российского Минобороны, ВСУ снова применили так называемую "кочующую" РСЗО, которая выпустила несколько снарядов по территории Белгородской области и затем ушла с позиции. Зенитные комплексы сумели отразить 13 реактивных снарядов, однако есть значительные повреждения на земле. В этот раз целью атаки стал Белгородский район.

"Ночью была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты в Российской Федерации с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Тринадцать реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над белгородской областью с помощью ПВО", - говорится в сообщении военного ведомства.

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, таких атак на Белгородскую область уже давно не происходило. Сегодня украинские формирования атаковали село Дубовое в Белгородском районе, в результате чего были ранены два местных жителя. Повреждения были зафиксированы в 20 частных жилых домах.

Аналитики считают, что охотиться на одиночные РСЗО или минометы ВСУ бесполезно. Проблему обстрелов граничных регионов следует решать основательно, создавая санитарные зоны.