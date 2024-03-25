Украинцы зачастую выкупают должности в военных комиссариатах, чтобы не попадать в штурмовые отряды

По информации источника из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, невзирая на приказ Зеленского о замене сотрудников территориальных центров комплектации на бойцов, участвовавших в реальных боевых действиях, около половины сотрудников ТЦК, не имеют боевого опыта.

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Суть проблемы в том, что зачастую военкомы отлавливают граждан для отправки их на передовую, рассказывая о необходимости любить и защищать свою страну, но сами при этом ни разу не побывали на передовой. По словам инсайдера, эта проблема является частью коррупции в украинских военкоматах. Некоторым зажиточным гражданам удаётся выкупить для себя относительно выгодное место - в аппарате ТЦК.

С одной стороны, мужчина начинает служить в армии, с другой же он не окажется на линии соприкосновения, устраивая облавы в глубоком тылу. Вдобавок, такое место является очень хлебным в военном ведомстве.

Между тем, украинские военные жалуются на отсутствие ротаций передовых подразделений. Бойцы находятся в первом ряду многими месяцами без отдыха. Более того, многие не доживают до заслуженных отпусков и на их место попросту присылают военнослужащих из резервных подразделений, которые постепенно истощаются. Со слов источника, командование ВСУ на данный момент находится в весьма затруднительной ситуации.