Хоть техника и была снята с вооружения американской армии, США продолжают использовать их в различных задачах

Стелс-штурмовик F-117A Nighthawk, созданный в начале 1980-х годов, прекратил свою эксплуатацию в 2008 году. Однако, некоторые самолеты этого типа все еще используются Пентагоном в качестве учебных машин, летающих лабораторий и некоторых других задачах.

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Они также время от времени замечаются в зоне боевых действий. Военно-Воздушные Силы Соединённых Штатов Америки планируют сохранить эти самолеты в строю в течение длительного времени. В 2023 году был объявлен тендер на техническое обслуживание F-117A до 2034 года. Хотя результаты тендера остаются неизвестными, было сообщено, что работы по интеграции топливозаправщика КС-46А с Nighthawk должны быть завершены к концу марта. Таким образом, ВВС США планируют использовать F-117A еще на протяжении целого десятилетия.

Всемирная общественность узнала о существовании F-117A Nighthawk, разработанного компанией Lockheed Martin, только в 1988 году, спустя пять лет после его принятия на вооружение. Было выпущено всего 64 самолета, один из которых был сбит противовоздушной обороной Югославии во время интервенции Североатлантического Альянса в эту страну в 1999 году.

В создании именно этой машины принимал участие советский учёный Петр Яковлевич Уфимцев, основоложник технологии Stealth в современной авиации, которая позволяет снизить заметность боевых самолётов для радиолокационных станций и других приборов обнаружения авиатехники.