На фоне этого ожидается, что российские бомбардировки станут более масштабными и интенсивными

На сегодняшний день на передовой происходят ожесточенные бои, особенно активно используется авиация и артиллерия, что значительно истощает резервы Вооруженных Сил Украины. Западные средства массовой информации постоянно подчеркивают высокие потери в украинских войсках, и последняя статья в The Wall Street Journal посвящена именно этим проблемам Киева.

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Армия Украины страдает от возрастающего дефицита военнослужащих, и руководство отчаянно нуждается в срочном пополнении, чтобы противостоять масштабным российским наступательным операциям. Однако политические задержки приводят к тому, что основным частям ВСУ, участвующим в боях, не хватает подкрепления. Законопроект, необходимый для расширения мобилизационных мероприятий на Украине, застопорился в парламенте страны - Верховной Раде, и уже несколько месяцев не может быть принят. Предлагаемые изменения весьма ограничены: призывной возраст планируется снизить с 27 до 25 лет. Однако администрация Зеленского, столкнувшись с тем, что большая половина украинцев не хочет идти на службу, с трудом проталкивает даже такие небольшие изменения.

При этом мощные удары по украинской энергетической системе станут стабильными, это явно свидетельствует о том, что стратегия Вооружённых Сил России изменилась после минувших событий. В последний год не наблюдалось подобных атак, а теперь они точно нацеливаются на объекты энергетической инфраструктуры, с целью длительного вывода станций из строя. Продолжительный конфликт изменит привычный ход жизни для украинцев. Эксперты ожидают полного отключения энергоснабжения и продолжающихся ударов по газовому сектору, который до сих пор избегал ракетных атак.

По всем показателям именно этот год станет решающим для Украины, так как у офиса Зеленского до сих пор нет никакой стратегии на 2025 год.