Ранее представители движения заявляли, что судам из Китая и России ничего не угрожает в данном районе

Хуситы, находящиеся в Йемене, нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру M/V Huang Pu, который принадлежит Китаю. Информацию об этом передало Центральное командование Соединённых Штатов.

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По сообщению, опубликованному на одном из сайтов социальных сетей, известном ранее как Twitter, хуситы выпустили 4 ракеты в непосредственной близости от судна, а затем пятую ракету в его сторону после того, как корабль сигнализировал о бедствии, но не запрашивал помощи. Судно получило лишь незначительные повреждения, а пожар на борту был потушен в течение полутора часов. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее представители исламистского движения заявляли, что судам Китайской Народной Республики и Российской Федерации ничего не угрожает на просторах Красного моря. Однако, уже не первый раз бойцы йеменского военизированного движения атакуют суда данных государств. Как правило, подобные случаи бывают результатами ошибки со стороны хуситов.

Позднее в Южной части Красного моря Соединённые Штаты Америки атаковали 6 ударных беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих хуситам. Пять из них рухнули в Красное море, а один улетел в глубь страны, в районы Йемена, на контролируемые хуситами территории.



