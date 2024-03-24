Накануне Конгресс принял новый законопроект, в котором удалось продвинуть данную инициативу

Администрация Белого дома выразила критику в адрес республиканцев в Конгрессе за включение запрета на вывешивание флагов ЛГБТ-прайда на американских посольствах в законопроект о государственном финансировании, указав, что это нарушает бюджетный процесс. Президент Джо Байден стремится к отмене этой политики.

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон охарактеризовал ограничение включения флага ЛГБТ как победу республиканцев в ходе переговоров, которые позволили достигнуть соглашения о финансировании в размере 1,2 трлн долларов в начале субботы и предотвратили закрытие правительства. Байден подписал законопроект всего через несколько часов после этого.

"Президент Байден считает использование этого процесса, который был важен для сохранения прозрачности работы правительства, неправильным, включая и данную политику, ориентированную на ЛГБТ-американцев", - говорится в заявлении представителя Белого дома.

В заявлении также говорится, что администрация будет бороться с включением этой политики и "продолжит работать с членами Конгресса, чтобы найти возможность отменить ее".

В то время как некоторые посольства США начали вывешивать флаги во время президентского срока Барака Обамы, президент Дональд Трамп запретил вывешивание данных флагов на американских посольствах. После вступления в должность администрация Байдена отменила данный запрет.

Многие посольства США вывешивают радужные флаги прайда в июне, который является Месяцем гордости ЛГБТ, а также 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.