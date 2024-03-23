Новые продукты обеспечат в три раза более высокую производительность искусственного интеллекта по сравнению с процессорами Ryzen серии 7040

AMD представила информацию о своем новом мобильном процессоре Strix Point на последнем пекинском саммите по инновациям в области искусственного интеллекта для ПК. Главный исполнительный директор компании, Лиза Су, объявила в отчете о прибылях за четвертый квартал, что серия Strix Point принесет с собой значительный прорыв в процессорной технологии AMD с архитектурой процессорных ядер Zen 5 следующего поколения.

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Согласно высказыванию Су, ожидается, что Strix Point обеспечит в три раза более высокую производительность искусственного интеллекта по сравнению с процессорами Ryzen серии 7040. Будучи оснащенным улучшенной графикой RDNA и обновленным движком искусственного интеллекта Ryzen, разработанным для повышения производительности, энергоэффективности и возможностей искусственного интеллекта, Strix Point будет является одним из ключевых продуктов компании. Планируется выпустить его в 2024 году. Были представлены дополнительные подробности о Strix Point, а также планы на экосистему ПК с искусственным интеллектом. Компания сообщила, что чипы Strix Point будут включать процессоры RDNA 3+ и XDNA 2.

Лиза Су вместе с другими руководителями AMD на саммите объяснила, что RDNA 3+ является эволюцией архитектуры RDNA 3 и предназначена для улучшения, а не замены будущей архитектуры GPU RDNA 4. RDNA 3+, которая также известна как RDNA 3.5, уже некоторое время присутствует на рынке в исправлениях.

Чтобы обеспечить обещанное трехкратное улучшение возможностей генеративного искусственного интеллекта, чипы Strix Point будут оснащены новейшими процессорами XDNA 2 и программным пакетом Ryzen для искусственного интеллекта с улучшенной надежностью. Руководители компании утверждают, что этот новый NPU увеличит производительность текущего поколения NPU XDNA более чем в три раза, достигнув более 70 максимальных значений.

В сравнении с процессорами Ryzen серии 8040, где установлено 16 максимальных значений NPU при 39 максимальных значениях, Strix Point превзойдет конкурентов в этой категории. Например, серия Intel Core Ultra предоставляет до 34 топовых значений, а предстоящие чипы Qualcomm Snapdragon X Elite - 45.