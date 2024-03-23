Конфликт на Украине позволил списать старые образцы танков, БМП и других бронемашин и закупить новую бронетехнику





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В результате передачи больших партий материально-технической базы Киеву, армии европейских государств столкнулись с проблемой нехватки необходимого оборудования для своих собственных потребностей. В связи с этим был отмечен рост числа новых контрактов, которые предусматривали поставку современной бронированной техники.

21 марта 2024 года бундесвер закупил у компании Rheinmetall колесные боевые машины пехоты Swatrinf, созданные на шасси бронетранспортёра Boxer 8x8. За сумму в €2,7 млрд немецкая компания должна поставить 123 единицы с 2025 по 2030 год.

Swatrinf создана как замена для части парка боевых машин пехоты Wiesel. Они будут оснащены обитаемыми башнями Lance с 30-мм автоматической пушкой Mk 30-2ABM и противотанковым ракетным комплексом Spike-LR2. Эти машины будут поставлены в так называемые бригады средней тяжести, которые уже оборудованы бронетранспортерами Boxer, общим числом около 400 единиц.

Ранее, весной 2020 года, Стокгольм закупил 20 машин Patgb 300A в предсерийном варианте. Данная техника будет модифицирована с учетом требований шведской армии, включая обязательное наличие дымовых систем и дистанционно управляемых боевых модулей (в предсерийных машинах были установлены поворотные башни) с разными видами вооружений, в зависимости от конкретной модификации, таких как крупнокалиберный пулемет, автоматический гранатомет или противотанковый ракетный комплекс. Также предполагается создание вариантов, предназначенных для командного и медицинского назначения.

Тендер Министерства обороны Румынии, предусматривающий выбор поставщика 1059 колесных бронемашин 4x4 за сумму более $1 млрд, приближается к завершению. В нем уже были исключены французская компания Arquus, которая предлагала бронеавтомобиль Sherpa, и американская компания Oshkosh. Причиной этого были жесткие требования, как технические, так и финансовые, которые некоторые эксперты рассматривали как нереальные. В случае с Oshkosh венгерские власти ожидали, в том числе, передачи технологий.

В результате в румынском тендере остался лишь один участник, турецкая компания Otokar с бронеавтомобилем Cobra II 4x4. Производитель предлагает 9 вариантов использования, включая бронетранспортер, противотанковую машину, разведывательную платформу и передовую точку обзора. Ожидается, что контракт на поставку будет заключен к концу текущего года.