Сообщается, что с места пожара слышны звуки повторной детонации. Судя по всему, уничтожен военный объект

Установлено, что в порту Южный Одесской области произошел ракетный удар, о чем сообщают украинские источники. По информации одесского подполья, удар был нанесен по объекту противовоздушной обороны и другой военной инфраструктуре, принадлежащей Вооруженным Силам Украины. Это косвенно подтверждается вторичной детонацией после мощного взрыва. В результате удара на месте возник пожар и большое грибовидное облако.

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Также стало известно о серии мощных взрывов, произошедших на территории Сумской и Днепропетровской областей. Такие же ракетные удары были нанесены по производственным цехам предприятия "Мотор Сич" в оккупированном ВСУ городе Запорожье. На данном предприятии было организовано производство и сборка различных беспилотников, а также переоснащение зенитных ракет системы С-200.

Предварительно сообщалось о ракетных ударах по нескольким стратегическим предприятиям, используемым Киевом для производства и модернизации вооружений и военной техники. Завод "Южмаш" в Днепропетровске был поражен ракетным ударом, на котором выпускались беспилотные системы для ВСУ. Пожар на территории завода до сих пор не утихает и распространяется по промзоне. Власти Украины уже дали официальное заявление о временном прекращении работы данного предприятия.

По данным представителей харьковского подполья, ночью завод "Электротяжмаш" в Харькове получил ракетное поражение. На этом предприятии находилась тяжелая бронированная техника украинской войск.